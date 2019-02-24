Белорукова и Непряева заняли четвёртое место в командном спринте на ЧМ в Австрии

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова остановились в шаге от пьедестала в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Чемпионками мира с результатом 15 минут 14,93 секунды стали шведки Стина Нильссон и Мая Дальквист. Вслед за ними финишировали словенки Катя Вишнар и Анамария Лампич (+0,37). Тройку призёров замкнули норвежские лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг и Майкен Касперсен Фалла (+0,60). Россиянки уступили победительницам соревнований 0,93 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал

1. Стина Нильссон/Мая Дальквист (Швеция) — 15.14,93.

2. Катя Вишнар/Анамария Лампич (Словения) — +0,37.

3. Ингвильд Флугстад Эстберг/Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,60.

4. Наталья Непряева/Юлия Белорукова (Россия) — +0,93.