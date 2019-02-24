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Белорукова и Непряева заняли четвёртое место в командном спринте на ЧМ в Австрии

Белорукова и Непряева заняли четвёртое место в командном спринте на ЧМ в Австрии
Другие / Лыжный спорт

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова остановились в шаге от пьедестала в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Чемпионками мира с результатом 15 минут 14,93 секунды стали шведки Стина Нильссон и Мая Дальквист. Вслед за ними финишировали словенки Катя Вишнар и Анамария Лампич (+0,37). Тройку призёров замкнули норвежские лыжницы Ингвильд Флугстад Эстберг и Майкен Касперсен Фалла (+0,60). Россиянки уступили победительницам соревнований 0,93 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал
1. Стина Нильссон/Мая Дальквист (Швеция) — 15.14,93.
2. Катя Вишнар/Анамария Лампич (Словения) — +0,37.
3. Ингвильд Флугстад Эстберг/Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,60.
4. Наталья Непряева/Юлия Белорукова (Россия) — +0,93.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
24 февраля 2019 года, воскресенье. 13:30 МСК
1
Швеция
15:14.93
2
Словения
+0.37
3
Норвегия
+0.60
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