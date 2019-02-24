Непряева: тяжело было с самого начала. Считала, мы всё контролировали

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала результат командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Тяжело было уже с самого начала, но я считала, что у нас всё под контролем. Немножко не справились, чуть-чуть не хватило. Конечно, есть расстройство, это была наша гонка. Хотелось бы, конечно, большего. Обсуждали ли распределение по этапам? Со мной ничего не обсуждалось. Сейчас уже бессмысленно кулаками махать. До этого казалось, что и я, и Юла в достаточно хороших кондициях», — сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Непряева и Белорукова остановились в шаге от пьедестала. Победу в командном спринте одержали шведские лыжницы Стина Нильссон и Майя Дальквист.