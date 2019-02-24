Ретивых и Большунов — серебряные призёры чемпионата мира в командном спринте

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
Чемпионами мира с результатом 18 минут 49,86 секунды стали норвежцы Эмиль Иверсен и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Россияне уступили победителям 1,88 секунды. Тройку призёров замкнули итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+4,03).
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал
1. Эмиль Иверсен/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 18.49,86.
2. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) – +1,88.
3. Франческо де Фабиани/Федерико Пеллегрино (Италия) — +4,03.
Для российской команды эта медаль стала четвёртой на чемпионате. Ранее Большунов стал серебряным призёров в скиатлоне, а Ретивых и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в спринте и скиатлоне соответственно.