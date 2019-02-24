Демченко взяла золото в спринте на этапе КМ по санному спорту в Сочи

Российская саночница Виктория Демченко выиграла соревнования в спринте на девятом этапе Кубка мира в Сочи (Россия).

Демченко победила с результатом 31,505 секунды. Второе и третье места заняли немки Даяна Айтбергер (+0,104 секунды) и Натали Гайзенбергер (+0,137) соответственно.

Россиянка Екатерина Батурина замкнула десятку лучших (+0,582), Татьяна Иванова стала 11-й (+0,607).

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия

Женщины, спринт

1. Виктория Демченко (Россия) — 31,505.

2. Даяна Айтбергер (Германия) — +0,104.

3. Натали Гайзенбергер (Германия) — +0,137...

10. Екатерина Батурина (Россия) — +0,582.

11. Татьяна Иванова (Россия) — +0,607.

Напомним, Демченко стала второй в одиночных соревнованиях вчера, 23 февраля.