Российские саночники впервые в истории заняли весь пьедестал на этапе КМ

Российский саночник Семён Павличенко одержал победу в спринте на девятом, финальном этапе Кубка мира в Сочи (Россия). Его товарищи по команде Роман Репилов и Максим Аравин заняли второе и третье место соответственно.
Павличенко прошёл олимпийскую трассу 2014 года «Санки» за 35,566 секунды. Репилов уступил победителю соревнований 0,018 секунды. Аравин проиграл Павличенко 0,049 секунды.
В топ-10 вошёл ещё один россиянин — Александр Степичев, показавший шестой результат (+0,142).
Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия
Мужчины, одиночки, спринт
1. Семён Павличенко (Россия) — 35,566.
2. Роман Репилов (Россия) — +0,018.
3. Максим Аравин (Россия) — +0,049...
6. Александр Степичев (Россия) — +0,142.
Ранее Павличенко выиграл соревнования в одноместных санях, а Репилов стал вторым.
Добавим, российски саночники ранее никогда не занимали все три ступеньки пьедестала почёта.