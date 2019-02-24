Российские саночники впервые в истории заняли весь пьедестал на этапе КМ

Российский саночник Семён Павличенко одержал победу в спринте на девятом, финальном этапе Кубка мира в Сочи (Россия). Его товарищи по команде Роман Репилов и Максим Аравин заняли второе и третье место соответственно.

Павличенко прошёл олимпийскую трассу 2014 года «Санки» за 35,566 секунды. Репилов уступил победителю соревнований 0,018 секунды. Аравин проиграл Павличенко 0,049 секунды.

В топ-10 вошёл ещё один россиянин — Александр Степичев, показавший шестой результат (+0,142).

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия

Мужчины, одиночки, спринт

1. Семён Павличенко (Россия) — 35,566.

2. Роман Репилов (Россия) — +0,018.

3. Максим Аравин (Россия) — +0,049...

6. Александр Степичев (Россия) — +0,142.

Ранее Павличенко выиграл соревнования в одноместных санях, а Репилов стал вторым.

Добавим, российски саночники ранее никогда не занимали все три ступеньки пьедестала почёта.