Большунов: лучше было бы идти вторым, но никто никогда не хочет лидировать

Российский лыжник Александр Большунов подвёл итоги командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), где они вместе с Глебом Ретивых заняли второе место.

Чемпионами мира с результатом 18 минут 49,86 секунды стали норвежцы Эмиль Иверсен и Йоханнес Хёсфлот Клебо. Россияне уступили победителям 1,88 секунды.

«Для меня это поражение, так как пока не удаётся обыграть Йоханнеса. Можно ли его перехитрить тактически? Только если укатать, наверное. Моя тактика была следующей: работать, а потом смотреть, как соперники себя поведут. Надеялся с отрывом сесть на спуск первым. Конечно, лучше было бы вторым, но никто не хочет никогда идти впереди. Здесь спуск очень коварный, поэтому накатывают очень сильно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».