Семён Павличенко выиграл общий зачёт Кубка мира по санному спорту

Российский саночник Семён Павличенко стал обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2018/19.

27-летний россиянин набрал 788 баллов и выиграл в генеральной классификации Кубка мира. Вторым стал его товарищ по команде Роман Репилов, в его активе 718 очков. Тройку лучших замкнул трёхкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох (685).

Санный спорт. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Семён Павличенко (Россия) — 788 очков.

2. Роман Репилов (Россия) — 718.

3. Феликс Лох (Германия) — 685.

11. Максим Аравин (Россия) — 338.

13. Александр Горбацевич (Россия) — 334.

23. Степан Фёдоров (Россия) — 218.

Павличенко впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус». На его счету также два титула чемпиона мира и пять золотых медалей чемпионатов Европы.

Отметим, ранее российские саночники дважды выигрывали общий зачёт Кубка мира: Альберт Демченко победил в сезоне-2004/05, а Репилов — в сезоне-2016/17.