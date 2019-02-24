Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сампдория» — «Кальяри». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Семён Павличенко выиграл общий зачёт Кубка мира по санному спорту

Семён Павличенко выиграл общий зачёт Кубка мира по санному спорту
Другие / Прочие виды спорта

Российский саночник Семён Павличенко стал обладателем «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2018/19.

27-летний россиянин набрал 788 баллов и выиграл в генеральной классификации Кубка мира. Вторым стал его товарищ по команде Роман Репилов, в его активе 718 очков. Тройку лучших замкнул трёхкратный олимпийский чемпион немец Феликс Лох (685).

Санный спорт. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Семён Павличенко (Россия) — 788 очков.
2. Роман Репилов (Россия) — 718.
3. Феликс Лох (Германия) — 685.
11. Максим Аравин (Россия) — 338.
13. Александр Горбацевич (Россия) — 334.
23. Степан Фёдоров (Россия) — 218.

Павличенко впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус». На его счету также два титула чемпиона мира и пять золотых медалей чемпионатов Европы.

Отметим, ранее российские саночники дважды выигрывали общий зачёт Кубка мира: Альберт Демченко победил в сезоне-2004/05, а Репилов — в сезоне-2016/17.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент