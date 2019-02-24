Ретивых: я недоволен своими лыжами, шёл с Иверсеном — после спуска уже шестой

Российский лыжник Глеб Ретивых подвёл итоги командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Ретивых вместе с Александром Большуновым заняли второе место.

«У нас была тактика — чтобы я передал эстафету Большунову чуть с отрывом на предпоследнем этапе. В первый подъём активно пошёл Иверсен, меня это устраивало, сел за ним. Однако все прекрасно видели, что произошло на спуске. Я стал сразу шестым. Конечно, я сегодня недоволен своими лыжами.

Сегодня, думаю, с такими лыжами, как были у норвежцев, их было бы тяжеловато победить. Вы видели, что Йоханнес постоянно накатывал или Эмиль садился первым — его никто не накатывал, даже в потоке. Думаю, ключевую роль сегодня сыграли именно лыжи у норвежцев. 10 метров он отыграл у Александра на последнем спуске. Ну это просто что-то нереальное. У него всегда были быстрые лыжи.

У нас на передаче с Александром произошёл инцидент. Когда я встал с согнутых ног, сразу налился лактат, и это сыграло основную роль на последнем этапе. Но я постарался не отстать, передать ему", — сказал Ретивых в интервью «Матч ТВ».