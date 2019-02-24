Бородавко: не могу сказать, что у Большунова и Ретивых плохо работали лыжи

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал результат российских лыжников Глеба Ретивых и Александра Большунова, которые заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Конечно же хотелось золота. Клебо был просто бесподобен, и то, что он показал на финише, — это фантастика. Считаю, Саша тоже справился с задачей. Он первым пошёл на спуск, и, считаю, это правильно. Он сумел сделать небольшой отрыв, чтобы никто не мог помешать. При обгонах могут быть столкновения, можно потерять всё. Поэтому Саша решил работать самостоятельно и сумел оторваться.

Не могу сказать, что у нас плохо работали лыжи, но нет и удовлетворения — дескать, лыжи работали прекрасно. Не было ничего сверхъестественного. Думаю, лыжи работали достойно и позволили занять призовое место. У мужчин всё по делу. А у женщин — четвёртое место, и явно было видно, что имелись проблемы с лыжами. Иначе ничем это объяснить не могу, тем более лёгкий круг, и в таких условиях очень важно, как работают лыжи", — сказал Бородавко в интервью «Матч ТВ».