Репилов выиграл спринтерский зачёт КМ по санному спорту, Павличенко — второй

Российский саночник Роман Репилов выиграл спринтерский зачёт Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Спринтерский зачёт состоял из трёх этапов, которые проходили в Инсбруке (Австрия), Лейк-Плесиде (США) и Сочи (Россия). Для определения призёров их время, показанное на этих трассах, суммировалось.
Репилов победил с результатом 1 минута 40,877 секунды. Вторым стал его товарищ по команде, обладатель «Большого хрустального глобуса» Семён Павличенко, уступив 0,007 секунды. Тройку призёров замкнул немецкий саночник Феликс Лох (+0,249).
Санный спорт. Кубок мира. Спринтерский зачёт
Мужчины, одиночки
1. Роман Репилов (Россия) — 1.40,877.
2. Семён Павличенко (Россия) — +0,009.
3. Феликс Лох (Германия) — +0,249.
Напомним, заключительный этап Кубка мира в спринте завершился триумфом российских саночников, которые заняли весь пьедестал. Павличенко одержал победу, Репилов занял второе место, Максим Аравин — третий.