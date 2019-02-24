Серебро Елисеева и победа Т. Бё — в обзоре гонки преследования на ЧЕ по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) россиянин Матвей Елисеев стал вторым в мужской гонке преследования. Первое место занял Тарьей Бё из Норвегии. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Ховард Богетвейт.

Дмитрий Малышко, допустив две ошибки на огневых рубежах, показал шестой результат. Никита Поршнев стал 12-м, Максим Цветков — 20-м, Антон Бабиков — 21-м, Семён Сучилов — 30-м.

Больше видео можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.

Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Гонка преследования. Мужчины

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 31.10,3 (1)

2. Матвей Елисеев (Россия) +28,5 (1)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) +54,2 (1)

4. Сергей Бочарников (Беларусь) +1.04,1 (2)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.13,2 (3)

6. Дмитрий Малышко (Россия) +1.17,2 (2)...

12. Никита Поршнев (Россия) +2.08,2 (2)…

20. Максим Цветков (Россия) +2.23,7 (2)

21. Антон Бабиков (Россия) +2.23,8 (3)…

30. Семён Сучилов (Россия) +2.52,8 (3)