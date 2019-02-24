Немецкие двоеборцы выиграли командный спринт на ЧМ в Зеефельде, россияне — 12-е

Немецкие двоеборцы Эрик Френцель и Фабиан Риссле одержал победу в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Зеефельде (Австрия). Вторыми по завершении гонки преследования стали норвежцы Ян Шмид и Ярль Магнус Рийбер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Бернхард Грубер и Франц-Йозеф Рерль.

Россияне Самир Мастиев и Вячеслав Барков пришли к финишу с 12-м результатом.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Командный спринт. Трамплин К-130 + Эстафета 2х7,5 км

1. Эрик Френцель/Фабиан Риссле (Германия) — 28.29,5.

2. Ян Шмид/Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — +8,2.

3. Бернхард Грубер/Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — +9,2...

12. Самир Мастиев/Вячеслав Барков (Россия) — +4.25,5.