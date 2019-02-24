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Немецкие двоеборцы выиграли командный спринт на ЧМ в Зеефельде, россияне — 12-е

Немецкие двоеборцы выиграли командный спринт на ЧМ в Зеефельде, россияне — 12-е
Другие / Лыжный спорт

Немецкие двоеборцы Эрик Френцель и Фабиан Риссле одержал победу в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Зеефельде (Австрия). Вторыми по завершении гонки преследования стали норвежцы Ян Шмид и Ярль Магнус Рийбер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Бернхард Грубер и Франц-Йозеф Рерль.

Россияне Самир Мастиев и Вячеслав Барков пришли к финишу с 12-м результатом.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Командный спринт. Трамплин К-130 + Эстафета 2х7,5 км
1. Эрик Френцель/Фабиан Риссле (Германия) — 28.29,5.
2. Ян Шмид/Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — +8,2.
3. Бернхард Грубер/Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — +9,2...
12. Самир Мастиев/Вячеслав Барков (Россия) — +4.25,5.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Командный спринт. Трамплин К-130 + Эстафета 2х7,5 км
24 февраля 2019 года, воскресенье. 15:30 МСК
1
Германия
28:29.5
2
Норвегия
28:37.7
3
Австрия
28:38.7
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