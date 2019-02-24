Старых не поможет сборной России по биатлону на ЧМ в Швеции из-за травмы спины

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что Ирина Старых из-за травмы пропустит чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция), который состоится с 7 по 17 марта.

На чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) Старых приняла участие только в индивидуальной гонке, после которой почувствовала боль в спине и пропустила остаток соревнований.

«Только травма спины Старых подвела. Мы рассчитывали, что на Европе она побежит всю программу. К сожалению, у неё такая старая болезнь. Сейчас она отправится в Тюмень, и со своим мануальщиком будет смотреть. Но замену ей мы готовим», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Ранее Драчёв рассказал, как будет формироваться состав на чемпионат мира и кто точно поедет в Швецию.