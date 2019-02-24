Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Ювентус». 24 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер сборной Норвегии: думал, в борьбе за золото будет потрачено больше сил

Тренер сборной Норвегии: думал, в борьбе за золото будет потрачено больше сил
Другие / Лыжный спорт

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал тактику российского спортсмена Александра Большунова на заключительном этапе командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Странно, что они второй раз подряд позволяют Йоханнесу проходить спуск, вплотную подъезжая к лидеру. Именно там мы набираем скорость. И лыжи сегодня были очень хорошими.

Думал, в борьбе за золото будет потрачено больше сил. Возможно, причиной стал Клебо. Александр Большунов бежит очень быстро, но не может доработать гонку полностью, в отличие от Йоханнеса. А ещё и эта пародия на вершине подъёма", — приводит слова специалиста NRK.

Напомним, российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте классическим стилем. Чемпионами мира стали норвежцы Эмиль Иверсен и Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Ретивых и Большунов — серебряные призёры чемпионата мира в командном спринте
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент