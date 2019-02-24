Тренер сборной Норвегии: думал, в борьбе за золото будет потрачено больше сил

Тренер спринтерской группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал тактику российского спортсмена Александра Большунова на заключительном этапе командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
«Странно, что они второй раз подряд позволяют Йоханнесу проходить спуск, вплотную подъезжая к лидеру. Именно там мы набираем скорость. И лыжи сегодня были очень хорошими.
Думал, в борьбе за золото будет потрачено больше сил. Возможно, причиной стал Клебо. Александр Большунов бежит очень быстро, но не может доработать гонку полностью, в отличие от Йоханнеса. А ещё и эта пародия на вершине подъёма", — приводит слова специалиста NRK.
Напомним, российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте классическим стилем. Чемпионами мира стали норвежцы Эмиль Иверсен и Йоханнес Хёсфлот Клебо.