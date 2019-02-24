Сборная России по санному спорту заняла второе место в эстафетном зачёте КМ

Сборная России по санному спорту заняла второе место в эстафетном зачёте по итогам Кубка мира сезона-2018/19.

По итогам шести гонок победу одержали немцы, в активе которых 525 очков. На счету сборной России 455 баллов. Третье место в общем зачете заняла команда Латвии, заработавшая 410 очков.

Санный спорт. Кубок мира. Эстафетный зачёт

1. Германия — 525 баллов.

2. Россия — 455.

3. Латвия — 410.

Напомним, заключительная эстафетная гонка сезона прошла в воскресенье в Сочи и завершилась победой сборной России в составе Виктории Демченко, Семёна Павличенко, Александра Денисьева и Владислава Антонова. Команда Германии заняла второе место, а сборная Латвии замкнула тройку призёров.

Добавим, что в сезоне-2018/19 российская сборная выиграла чемпионат мира в этом виде программы.