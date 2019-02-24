Победа Юрловой-Перхт на ЧЕ по биатлону — в обзоре гонки преследования в Раубичах

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Второй стала представительница Беларуси Ирина Кривко. Призовую тройку замкнула Надин Хорхлер из Германии.



Россиянка Евгения Павлова показала шестой результат. Светлана Миронова финишировала 10-й. Виктория Сливко заняла 27-е место, Наталья Гербулова – 40-е.

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Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Гонка преследования. Женщины

1. Екатерина Юрлова (Россия) – 27.43,4 (0+0+0+1)

2. Ирина Кривко (Беларусь) +37,5 (0+1+0+0)

3. Надин Хорхлер (Германия) +49,4 (0+0+1+0)…

6. Евгения Павлова (Россия) +57,0 (0+0+0+0)…

10. Светлана Миронова (Россия) +1.33,2 (0+2+1+2)…

27. Виктория Сливко (Россия) +2.43,1 (0+0+0+2)…

40. Наталья Гербулова (Россия) +4.12,0 (1+2+1+2).