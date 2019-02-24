Серебро Ретивых и Большунова — в обзоре командного спринта на ЧМ в Зеефельде

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

В соревнованиях женщин Наталья Непряева и Юлия Белорукова остановились в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал

1. Эмиль Иверсен/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 18.49,86.

2. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) – +1,88.

3. Франческо де Фабиани/Федерико Пеллегрино (Италия) — +4,03.

Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал

1. Стина Нильссон/Мая Дальквист (Швеция) — 15.14,93.

2. Катя Вишнар/Анамария Лампич (Словения) — +0,37.

3. Ингвильд Флугстад Эстберг/Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,60.

4. Наталья Непряева/Юлия Белорукова (Россия) — +0,93.