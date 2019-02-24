Юрлова-Перхт: на последних кругах я боролась с собой, со своим волнением

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате Европы.

«Провела большую часть гонку в одиночестве? Не совсем. Сначала я вела борьбу со Светланой Мироновой, да и другие сильные спортсменки были довольно близко. На последних же кругах я боролась с собой, со своим волнением.

Участие в чемпионате Европы — прекрасный опыт в преддверии первенства мира. Я чувствую, что мы неплохо разогрелись перед предстоящим турниром.

С одной стороны, потеря нескольких позиций в Кубке мира из-за пропуска двух этапов огорчает, но с другой стороны, здесь мне удалось подтянуть свою стрельбу", — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону стартует 7 марта в Эстерсунде.