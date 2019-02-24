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Большунов: Клебо меня частенько бесит, в хорошем смысле слова

Фото: РИА Новости
Большунов: Клебо меня частенько бесит, в хорошем смысле слова
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Александр Большунов признался, что успехи норвежца Йоханнеса Клебо его в хорошем смысле слова бесят.

Сегодня Большунов в паре с Глебом Ретивых занял второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира. Первое место заняла команда Норвегии, в составе которой выступал Клебо.

«Расстроен, что не удалось обогнать Клебо. Можно было бороться, но он накатил на большой скорости, и образовавшийся отрыв до финиша не изменился. Как отношусь к его победам? Меня он частенько бесит, в хорошем смысле слова», — приводит слова Большунова интернет-издание ТАСС.

Клебо на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане завоевал три золотые награды, а Большунов стал четырёхкратным призёром Игр.

Большунов: лучше было бы идти вторым, но никто никогда не хочет лидировать
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