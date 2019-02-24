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Драчёв: есть нездоровый человек, поднимающий тему с неучастием Логинова в ЧЕ

Фото: РИА Новости
Драчёв: есть нездоровый человек, поднимающий тему с неучастием Логинова в ЧЕ
Другие / Биатлон

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию вокруг Александра Логинова, который не выступил на чемпионате Европы в Минске.

Ранее председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский сказал, что Логинов не сможет выступать на ЧЕ в связи с организационным просчётом руководства, которое не внесло биатлониста в заявку на турнир.

«Логинов? Есть у нас один очень нездоровый человек, который поднимает эту тему. Сами знаете, кто (вероятно, Максим Кугаевский. — Прим. „Чемпионата“). Логинов просто приехал сюда и не захотел бежать вместо кого-то. Это всё», — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

Чемпионат Европы завершится 24 февраля. Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в Эстерсунде.

В СБР заявили, что пропуск Логиновым ЧЕ не является организационной ошибкой
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