Дудаков: Тутберидзе хочет быть лучшей в своей профессии

Тренер группы Этери Тутберидзе Сергей Дудаков рассказал, ради чего работает руководитель команды и какое впечатление она производит.

«Впечатление человека, от которого идёт мощная энергетика. Это чувствуется сразу. Сильная, волевая, справедливая. Большой профессионал, у которого всё чётко, всё по делу. Этери Георгиевна — очень требовательный человек. В первую очередь к себе. И ты понимаешь, что не можешь и не должен её подвести, подвести команду. Должен соответствовать этим требованиям.

Она просто работает. Хочет быть лучшей в своей профессии. Я это вижу каждый день. С 2011 года — с того момента, как стал работать с этой группе. Не было случая, чтобы Этери Георгиевна не пришла на тренировку. Она всегда на работе. Может приехать на каток прямо из аэропорта с чемоданом. Всегда болеет за дело. За своих детей — за спортсменов. И борется всегда за них.

Какая Тутберидзе вне льда? Человек. Я бы даже сказал – Человечище. Великодушная. Справедливая. Честная. Надёжная. По первому зову может прийти на помощь. Звонок – и она без лишних вопросов сорвётся с места. Так же и мы для неё», — приводит слова Дудакова пресс-служба ФФККР.