Елисеев: план-минимум на ЧЕ было отобраться на ЧМ, думаю, я его выполнил

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате Европы. Елисеев завоевал серебряную медаль.



«Пасьют получился, но всё равно не совсем идеально, можно было и лучше пробежать. Важно проводить гонки без ошибок. Была ошибка на стрельбе, и к лыжному ходу есть вопросы. Не удалось до конца сохранить скорость. Если бы пришлось бороться на последнем отрезке, то у меня, скорее всего, не хватило бы на это сил.

В этой гонке было важно держаться вместе с Дмитрием Малышко, мы действительно боролись друг с другом, это нам помогало.

Какой был план на этот чемпионат Европы? План-минимум — отобраться на первенство мира, и я думаю, что я его выполнил", — цитирует Елисеева «Матч ТВ».