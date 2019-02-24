Вяльбе: есть вопросы к Маркусу Крамеру по поводу подготовки Белоруковой

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала четвёртое место женской сборной России в командном спринте на чемпионате мира в Австрии. Российскую команду представляли Наталья Непряева и Юлия Белорукова.

«Безусловно, это неудачное выступление, но слово «провал» я бы не стала употреблять, всё-таки мы не десятые из десяти были, а четвёртые, но тем не менее обидно. У Натальи с лыжами всё было в порядке, а у Юлии помимо лыж у неё самой были проблемы. Хоть она и сказала, что у неё хорошее самочувствие, но по её движениям я не видела, чтобы она была той Юлией, которой может быть. Так что здесь к Маркусу Крамеру тоже есть вопросы по поводу подготовки Юли», — приводит слова Вяльбе ТАСС.