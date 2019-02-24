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Крамер: ненавижу спринт — тактические игры Клебо с соперниками

Крамер: ненавижу спринт — тактические игры Клебо с соперниками
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер не считает верным решение Александра Большунова первым начать спуск в командном спринте на чемпионате мира. В итоге победу одержали последовавшие за россиянином норвежцы, финишёром которых был Йоханнес Клебо, россияне взяли серебро.

«Ненавижу спринт, в нём всегда есть что-то от тактической игры. Для Клебо это похоже на игру, и он любит играть в такие игры с соперниками. Это должно быть иначе. Как в скиатлоне — полный газ с самого начала. Это возможно и в командном спринте. Но Норвегия была сегодня лучше нас.

Почему Большунов первым пошёл на спуск? Они взрослые и сами решают, как лучше в конкретной ситуации. Это не лучшее решение пойти первым, а не занять второе место. Не знаю, почему он так решил.

Мы обсуждали это перед гонкой, но каждая гонка отличается. Нужно принимать решение там и тогда, и на этот раз это было неправильно. Мы обсуждаем тактику заранее, но лыжники должны решать, что лучше для них», — приводит слова Крамера VG.

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