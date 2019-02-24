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Павлова: чемпионат Европы прошёл нормально, в рабочем состоянии

Павлова: чемпионат Европы прошёл нормально, в рабочем состоянии
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Евгения Павлова оценила своё выступление в гонке преследования на чемпионате Европы.

Павлова стала единственной биатлонисткой, которая прошла без промахов все четыре огневых рубежа в гонке преследования. Россиянка финишировала на шестом месте.

«Чувствую себя достаточно хорошо, но лыжи в этот раз вообще никак не сработали. Я обгоняла группу на подъёме, уходила от них, а в итоге меня на спуске все накатывали. Так уж получилось.

На этот чемпионат ставили цель восстановиться, проверить, как я буду смотреться в гонках после значительного перерыва. Думаю, что этот турнир прошёл нормально, в рабочем состоянии. Будем дальше готовиться к чемпионату мира. Атмосфера в команде хорошая, все друг друга поддерживают", — цитирует Павлову «Матч ТВ».

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