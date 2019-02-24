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Сборная России стала 9-й в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на ЧМ

Сборная России стала 9-й в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на ЧМ
Другие / Лыжный спорт

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошли командные соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержала сборная Германии, второй стала Австрия, третьей — Япония.

Сборная России, которую представляли Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Роман Трофимов и Евгений Климов, заняла девятое место.

Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Команды

1. Германия – 987,5
2. Австрия – 930,9
3. Япония – 920,2
4. Польша – 909,1
5. Норвегия – 900,2
6. Словения – 858,7
7. Швейцария – 837,0
8. Чехия – 818,4
9. Россия (Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Роман Трофимов, Евгений Климов) – 370,9
10. Финляндия – 354,1.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин К-130
24 февраля 2019 года, воскресенье. 16:45 МСК
1
Германия
987.5
2
Австрия
930.9
3
Япония
920.2

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде завершился 3 марта. Австрийский город второй раз в истории принимает чемпионат мира после 1985 года.

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