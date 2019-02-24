Фигурист Коляда выиграл международный турнир в Таллине

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл международный турнир в Таллине. Коляда первенствовал как в короткой, так и в произвольной программах. Однако произвольный прокат бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 вряд ли может занести себе в актив. Как и за крайне неудачный прокат на чемпионате Европы – 2019 в Минске, в столице Эстонии Михаил получил от судей всего 140 баллов. Лучший прокат произвольной Коляды в текущем сезоне был оценен в 177,55 балла.
В женских соревнованиях россиянка Анастасия Коломиец стала второй.
Фигурное катание. Международный турнир. Таллин, Эстония
Мужчины
1. Михаил Коляда (Россия) – 233,75.
2. Александр Селевко (Эстония) – 201,08.
3. Даниэль Альберт Науриц (Эстония) – 196,95.
Женщины
1. Эва-Лотта Клибус (Эстония) – 152,23.
2. Анастасия Коломиец (Россия) – 148,00.
3. Вера Столт (Финляндия) — 136,53.