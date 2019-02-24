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Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ-2019

Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ-2019
Другие / Биатлон

Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачёте чемпионата Европы, который прошёл в Раубичах.

Российские спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Первой в общем зачёте стала команда Швеции, завоевавшая три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

Первое золото на чемпионате Европы сборной России принесли Дмитрий Малышко и Евгения Павлова, которые выиграли супермикст. В последний день соревнований победу в гонке преследования одержала Екатерина Юрлова-Перхт.

Серебро России принесли Юрлова-Перхт (спринт) и Матвей Елисеев (гонка преследования). Единственная бронза на счету Дмитрия Малышко, который стал третьим в спринте.

Весь медальный зачёт можно посмотреть на «Чемпионате».

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