Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ-2019

Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачёте чемпионата Европы, который прошёл в Раубичах.
Российские спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Первой в общем зачёте стала команда Швеции, завоевавшая три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.
Первое золото на чемпионате Европы сборной России принесли Дмитрий Малышко и Евгения Павлова, которые выиграли супермикст. В последний день соревнований победу в гонке преследования одержала Екатерина Юрлова-Перхт.
Серебро России принесли Юрлова-Перхт (спринт) и Матвей Елисеев (гонка преследования). Единственная бронза на счету Дмитрия Малышко, который стал третьим в спринте.
Весь медальный зачёт можно посмотреть на «Чемпионате».
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