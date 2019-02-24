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Елисеев: ситуация с Логиновым странная. Как я понимаю, не проверили информацию

Елисеев: ситуация с Логиновым странная. Как я понимаю, не проверили информацию
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как команда отнеслась к пропуску чемпионата Европы лидером российской сборной Александром Логиновым.

Ранее председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский сказал, что Логинов не смог выступить на ЧЕ в связи с организационным просчётом руководства, которое не внесло биатлониста в заявку на турнир. В СБР отрицают эту информацию.

«Ситуация немного странная получилась. Изначально, как я понимаю, не проверили информацию. В любом случае это зависело не от меня. Конечно, это не самая нормальная ситуация, но мы не воспринимаем её как «ой, что они наделали». В прошлые годы было правило, что чемпион Европы имеет дополнительную квоту. Саша Логинов являлся чемпионом в преследовании», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

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