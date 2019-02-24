Загитова поздравила Тутберидзе с днём рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила своего тренера Этери Тутберидзе с днём рождения.

«С Днём Рождения, Этери Георгиевна! Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремлённости, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения. Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под своё чуткое крыло. Миллион раз спасибо», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.