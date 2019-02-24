Кулижников завоевал золото чемпионата мира в спринтерском многоборье

Российский спортсмен Павел Кулижников стал победителем чемпионата мира по спринтерскому многоборью в Херенвене.
Кулижников по итогам мужских соревнований показал результат 137,390 очка. Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).
Что касается результатов других россиян, то Виктор Муштаков занял девятое место (138,955), а Руслан Мурашов — 10-е (139,400).
Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. 1000 м
24 февраля 2019 года, воскресенье. 19:07 МСК
1
Павел Кулижников
Россия137.390
2
Тацуя Синхама
Япония137.805
3
Кьелд Нёйс
Нидерланды137.860
Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).
В соревнованиях женщин победу одержала японка Нао Кодайра. Лучший результат среди россиянок показала Дарья Качанова — седьмое место.
Качанова заняла седьмое место на чемпионате мира по спринтерскому многоборью