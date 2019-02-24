Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
DUSSELDORF GRAND SLAM 2019 День третий
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Кулижников завоевал золото чемпионата мира в спринтерском многоборье

Кулижников завоевал золото чемпионата мира в спринтерском многоборье
Другие / Конькобежный спорт

Российский спортсмен Павел Кулижников стал победителем чемпионата мира по спринтерскому многоборью в Херенвене.

Кулижников по итогам мужских соревнований показал результат 137,390 очка. Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

Что касается результатов других россиян, то Виктор Муштаков занял девятое место (138,955), а Руслан Мурашов — 10-е (139,400).

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. 1000 м
24 февраля 2019 года, воскресенье. 19:07 МСК
1
Павел Кулижников
Россия
137.390
2
Тацуя Синхама
Япония
137.805
3
Кьелд Нёйс
Нидерланды
137.860

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).

В соревнованиях женщин победу одержала японка Нао Кодайра. Лучший результат среди россиянок показала Дарья Качанова — седьмое место.

Качанова заняла седьмое место на чемпионате мира по спринтерскому многоборью
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент