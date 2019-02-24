Крюков — о Большунове: пора уже из князя серебряного переходить в золотые

Олимпийский чемпион 2010 года в спринте, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков высказал мнение, что норвежец Йоханнес Клебо своими регулярными победами на главных стартах сезона заставляет российского лыжника Александра Большунова работать ещё больше над тем, чтобы обыграть соперника.



Сегодня Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира в Зеефельде. Победу одержали норвежцы, за которых выступал Клебо.



«Замена Устюгова на Ретивых нисколько не удивила, после скиатлона я сам предположил, что побегут Ретивых и Большунов, который в очередной раз проиграл Клебо. Это сделает его ещё злее, у него появится ещё больше желания обыграть Клебо. Пора уже из князя серебряного переходить в золотые», — цитирует Крюкова ТАСС.

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