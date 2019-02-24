Российский спортсмен Александр Третьяков выиграл общий зачёт Кубка мира по скелетону сезона-2018/19.



На последнем этапе КМ в Калгари Третьяков занял второе место. Итоговый результат россиянина в общем зачёте — 1704 очка. Вторым стал южнокореец Юн Сун Бин, который набрал 1680 очков. Третье место занял восьмикратный обладатель Кубка мира латвиец Мартинс Дукурс (1533).



Третьяков в четвёртый раз в карьере вошёл в тройку лучших по итогам сезона Кубка мира. Он побеждал в сезоне-2008/09 и дважды занимал третьи места — в сезонах 2006/07 и 2016/17.

Впервые в истории российские скелетонисты в одном сезоне выиграли общий зачёт Кубка мира в соревнованиях мужчин и женщин. Ранее обладательницей трофея у скелетонисток стала Елена Никитина.