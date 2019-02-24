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Сидорова выиграла турнир в прыжках с шестом во Франции

Сидорова выиграла турнир в прыжках с шестом во Франции
Другие / Лёгкая атлетика

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова выиграла турнир All Star Perche в прыжках с шестом, который проходит в Клермон-Ферране (Франция).

Результат Сидоровой — 4,81 метра. Такой же результат показала шведка Ангелика Бенгтссон, но она уступила россиянке по попыткам. Третье место поделили Нинон Гюйон-Ромарен из Франции и Алиша Ньюман из Канады (4,73).

Анжелика Сидорова является двукратной чемпионкой России (2014, 2015) и победительницей чемпионата Европы (2014).

Сидорова выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

Прыгунья с шестом Сидорова победила на этапе зимнего тура IAAF в Германии
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