Никитина: «Глобус» — это уже вчерашний день… Выиграли, порадовались и забыли

Российская скелетонистка Елена Никитина, которая накануне выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2018/19, поблагодарила болельщиков и свою команду за поддержку.



«Всем огромное спасибо за поздравления! Спасибо каждому, кто болел и поддерживал на протяжении всех Кубков мира. Спасибо моей команде. В этот результат они вложили ровно столько же сил сколько и я. Это однозначно наша общая победа!

Ну что, «Глобус» — это уже вчерашний день… Выиграли, порадовались и забыли. Впереди тренировки и новые старты!» — написала Никитина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елены Никитиной.

Ранее российские спортсменки ни разу не попадали в тройку призёров в личном зачёте Кубка мира по итогам сезона. В прошлом сезоне Никитина стала четвёртой.

Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи, двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионата мира.