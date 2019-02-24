Кулижников: третий раз выигрываю ЧМ в спринте, ничего особенного не испытываю

Российский конькобежец Павел Кулижников прокомментировал свою победу на чемпионате мира по спринтерскому многоборью, который прошёл в Херенвене.



«Я уже третий раз выигрываю чемпионат мира в спринте, поэтому ничего особенного не испытываю. Приятно, что переборол себя и выполнил эту сложную домашнюю работу. Проехал аккуратно последнюю дистанцию, а пятисотку вальнул как надо, так всё и получилось.



Рукоплещущие голландцы на катке «Тиалф»? Да, классно. Аж подиум трещал, и я даже думал: «Не дай бог сейчас упасть, какой будет фейл!» – цитирует Кулижникова ТАСС.

Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).