Драчёв: окончательный состав сборной на ЧМ будет объявлен после этапа Кубка IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что окончательный состав сборной России на чемпионат мира будет объявлен после этапа Кубка IBU в Отепя.

ЧМ состоится в Эстерсунде с 7 по 17 марта. Кубок IBU в Отепя пройдёт 1 и 2 марта.

«Логинов, Гараничев, Елисеев, Малышко, Поварницын. Эти ребята точно будут на чемпионате мира. После Отепя мы окончательно скажем. И Антон Бабиков рассматривается, и после сегодняшнего мы с Анатолием Николаевичем Хованцевым переговорили по поводу нашего самого высокого спортсмена – Никиты Поршнева. Мы посмотрим, насколько уместно будет отправлять его на Универсиаду, когда он в неплохой спортивной форме находится.

Цветков? Сейчас мы смотрим, может, его тоже отправим в Отепя. Пока он рассматривается на питерский сбор.

Женский состав? Поедут Юрлова-Перхт, Миронова, Павлова. Это точно. Далее мы будем смотреть кандидатов. Ульяна Кайшева вернулась с американских этапов, Виктория Сливко, Маргарита Васильева. Но с ней есть вопрос, нам надо обсудить. Плюс Морозова будет готовиться и поедет в Отепя. Мы хотим её протестировать. Возможно, что нам нужны нескольких запасных на эстафету и смешанную эстафету, в которых мы были бы уверены. Куклина на данный момент тоже поедет в Отепя. Если она будет чувствовать себя нормально, то тоже будем рассматривать", — цитирует Драчёва «РИА Новости».