Команда Сергея Глухова отобралась на чемпионат мира по кёрлингу в Канаде

Команда скипа Сергея Глухова обеспечила себе место на чемпионате мира по кёрлингу 2019 года. На заключительном этапе отборочных соревнований в Сочи команда Глухова обыграла со счётом 7:4 команду Алексея Тимофеева. Общий счёт в серии стал 3-1.



За команду победителей выступали Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов и Антон Калалб. Всего в отборе на чемпионат мира участвовали четыре команды.



Чемпионат мира пройдёт в Летбридже (Канада) с 30 марта по 7 апреля.

Накануне на чемпионат мира среди женских команд в Силькеборге (Дания) отобралась команда Алины Ковалёвой. Команду помимо скипа Ковалёвой представляли Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. Чемпионат мира пройдёт в Силькеборге с 16 по 24 марта.