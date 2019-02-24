Домрачева: от биатлона мне нужно немного отдохнуть. Отойти, остудить эмоции

Четырёхкратная олимпийская чемпионка из Беларуси Дарья Домрачева не жалеет, что завершила карьеру раньше чемпионата Европы в Раубичах, и хочет отдохнуть от биатлона.



«Конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат Европы или этап Кубка мира в Минске прошёл на пару лет раньше. Но я сделала свой выбор, он основан на многих факторах. Сейчас наслаждаюсь биатлоном в качестве зрителя. Мне удаётся разделить радость чемпионата Европы вместе с многочисленными болельщиками на трибуне. Эмоции проскальзывают. Но это абсолютно нормально для биатлониста, недавно завершившего карьеру. Дух борьбы во мне останется навсегда.

Помогаю ли советами белорусской сборной? Пока что я исключительно зритель. За помощью наша команда пока не обращается, но поживём увидим. Сейчас я занимаюсь планами на будущее, грамотной реализацией появляющихся идей.

Вернусь ли в биатлон в качестве тренера или спортивного менеджера? Думаю, что от биатлона мне нужно немного отдохнуть. Отойти, остудить эмоции. Но такой возможности я не исключаю. В жизни всё может произойти», — приводит слова Домрачевой «Тюменская арена».