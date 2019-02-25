Коляда: надеюсь, что на ЧМ всё будет лучше, чем на турнире в Таллине

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выступлении на международном турнире в Таллине. Коляда практически безошибочно справился с короткой программой, но, как и на чемпионате Европы, 4 раза упал в произвольной. Россиянин выиграл турнир, так как соперники были заведомо слабже.

«Короткая программа прошла хорошо, хотя не всё, конечно, получилось в короткой – сделал каскад 4-2, но всё остальное было достойно. А в произвольной очень много чего не получилось, проще назвать, что получилось. Пока не делал подробный анализ старта, но буду стараться работать дальше и что-то делать с этим.

По сравнению с чемпионатом Европы мы решили вместо риттбергера сделать флип, кстати, он получился очень хорошо, и, думаю, на чемпионате мира мы его оставим. Не знаю, что будет дальше, будем смотреть по ходу подготовки, что вставлять в программу.

Тренировки после чемпионата Европы хорошо проходили, в обычном штатном режиме. И с рукой проблем не было – поболело какое-то время, на тренировках фиксировал тейпом. Сейчас всё хорошо.

В Таллине был промежуточный старт перед чемпионатом мира, не получилось выполнить некоторые задачи, которые ставил себе. Считаю, что неважных соревнований не бывает, все – для чего-то. И этот старт нужен был для того, чтобы проверить ещё раз свои силы и попробовать изменения, сделать флип.

Дело не в соперниках. Я выходил совершенно спокойно, расслабленно, не как на чемпионате Европы, когда пар из ушей был. Как говорят, самый главный соперник – я сам. Отчасти правда. Не надо смотреть на других, надо просто делать то, что задумано.

Дальше буду продолжать работать, не опускать руки, несмотря ни на что. И очень надеюсь, что на чемпионат мира приеду в хороших кондициях, и всё будет лучше, чем здесь.

Как довести себя до пика формы к ЧМ? Сложно. Действительно сложно довести себя до такого состояния, что посреди ночи встал и прыгнул без всяких вопросов и раздумий, но будем работать над этим», — сказал Коляда пресс-службе ФФККР.