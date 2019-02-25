Хованцев: постараемся повысить скоростные качества и дать всем отдохнуть

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги чемпионата Европы и рассказал, над чем команда будет работать на сборе в Санкт-Петербурге.



«То, что Малышко и Юрлова-Перхт были в призах, это хороший знак. У них после спуска с гор в эти дни не самое лучшее состояние. Надо отметить уровень чемпионата Европы, в нём участвовали 35 человек, выступающих на Кубке мира, у мужчин шведы приехали сильнейшим составом. Сейчас у нас остаётся последний этап подготовки в Питере, где мы постараемся повысить скоростные качества и в то же время дать спортсменам хорошо отдохнуть.

В индивидуальных гонках не удалось, но там был очень сильный ветер, поэтому судить о них очень сложно. Очень хорошей была одиночная смешанная эстафета — даже с крупным штрафом нам удалось выиграть. В смешанной эстафете у нас были большие проблемы с лыжами, поэтому мы остались четвёртыми, хотя стрельба была очень хорошей", — цитирует Хованцева «Матч ТВ».