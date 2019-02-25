Юрлова-Перхт: подготовка в Санкт-Петербурге поможет подойти к ЧМ в хорошей форме

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт подвела итоги своего выступления на чемпионате Европы, который завершился для неё победой в гонке преследования.

«Любое хорошее выступление добавляет уверенности, придает положительные эмоции и влияет на подготовку в целом. Хоть мы и рассматривали старт на чемпионат Европы как подводящий, мне в любом случае важно было завоевать золото. Для меня это первая награда высшего достоинства на континентальном первенстве.

То, что финальный этап подготовки к чемпионату мира пройдет в Санкт-Петербурге, для меня, безусловно, плюс. Дома у меня всегда хорошее психологическое состояние. Это поможет набраться энергии и подойти к ЧМ в хорошей форме», — приводят слова Юрловой-Перхт «Известия».