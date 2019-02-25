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Хованцев: мы ориентировались на скорость Тарьея Бё, и Елисеев с ней справлялся

Хованцев: мы ориентировались на скорость Тарьея Бё, и Елисеев с ней справлялся
Другие / Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Матвея Елисеева в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Россиянин завоевал серебро. Золото выиграл норвежец Тарьей Бё.

«Естественно, бороться со старшим Бё очень сложно, поскольку это элитный спортсмен, но мы ориентировались на его скорость. И Елисеев с ней справлялся, проигрывал на первом круге ему около 10 секунд, потом шёл с ним по нулям, и на последнем круге немного не хватило. Эта гонка продемонстрировала, что он может показывать хороший результат», —приводит слова Хованцева ТАСС.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять медалей (два золота, два серебра и одну бронзу).

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Его слова «дебилизм» и «долбанутые» — ещё не самые жёсткие. За неделю до чемпионата мира в сборной России исторический, элитарный бардак.
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