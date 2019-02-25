Драчёв: есть вопросы по смазке, на ЧЕ наши не сумели перестроиться на сухой снег

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление сборной России на чемпионате Европы в Раубичах.

«Довольны подготовкой. Показатели стрельбы у ребят и девочек очень хорошие. По ходу ещё немножко доработаем. Время ещё есть. Это идёт всё по плану. В целом очень хорошая подготовка прошла. Думаю, что в целом мы довольны.

Чемпионат Европы — это генеральная репетиция, но не тренировка. Потому что за каждую медаль идут стипендии спортсменам и тренерам. Это один из главных стартов сезона. Мы справились с тем, что хотели. Шведы посильнее в этом плане выглядят. Есть вопросы по смазке. Потому что наши не сумели перестроиться на сухой снег. В гонках преследования было уже получше. Хотя тоже некоторые сказали, что замечательно работали лыжи. У кого-то — хорошо, у кого-то — плохо. Посмотрим. Анализ проводим. Ещё время есть для настройки", — цитирует Драчёва сайт «Матч ТВ».

Российские биатлонисты в Раубичах завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.