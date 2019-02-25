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Погорилая: зачем тогда чемпионат России, если мы можем делать всё, что хотим?

Погорилая: зачем тогда чемпионат России, если мы можем делать всё, что хотим?
Другие / Фигурное катание

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая поделилась ожиданиями от решения по составу сборной России на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). Соревнования пройдут с 18 по 24 марта.

«Я немного не понимаю, а будет замена или нет? Ведь если опираться на спортивный принцип, то не должны никого менять. Константинова стала первой после юниорок на чемпионате России. Считай, это первое место. Загитова – вторая. Единственное, кого могли бы поменять, – это Самодурову. Но она выиграла чемпионат Европы, и, по логике, ни её не должны менять, ни кого-то ещё. И зачем тогда затевалась вся суматоха в финале Кубка России? Я так понимаю, что хотят сделать замену. Но тогда встаёт следующий вопрос: а зачем тогда чемпионат России, если мы можем делать всё, что хотим?

Самодурова, Загитова и Константинова фактически отобрались на чемпионат мира. Я просто помню себя, как я попала на свой первый чемпионат мира, куда меня отправили вместо Леоновой. В финале Кубка России я стала первой, и меня поставили вместо Леоновой, которая была третьим номером. Тогда было всё логично, а сейчас ситуация запутанная для всех. Если отталкиваться от чемпионата России, то на чемпионат мира должны ехать Самодурова, Константинова и Загитова. Но в нынешней ситуации можно считать по-разному – что Константинова стала не первой, но первой в списке на чемпионат Европы.

Медведева стала первой в финале Кубка России. Как ни крути, если будут менять, то поедет чемпионка. Потому в случае каких-то непонятных вещей уже на чемпионате мира в федерации тоже будут думать, а почему мы повезли не чемпионку. Судя по финалу Кубка России, Медведева стала намного увереннее, несмотря на падение в произвольной программе. Короткая была идеальной", — цитирует Погорилую «Р-Спорт».

Анна также является трёхкратной медалисткой чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.

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