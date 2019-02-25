Погорилая: зачем тогда чемпионат России, если мы можем делать всё, что хотим?

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая поделилась ожиданиями от решения по составу сборной России на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). Соревнования пройдут с 18 по 24 марта.

«Я немного не понимаю, а будет замена или нет? Ведь если опираться на спортивный принцип, то не должны никого менять. Константинова стала первой после юниорок на чемпионате России. Считай, это первое место. Загитова – вторая. Единственное, кого могли бы поменять, – это Самодурову. Но она выиграла чемпионат Европы, и, по логике, ни её не должны менять, ни кого-то ещё. И зачем тогда затевалась вся суматоха в финале Кубка России? Я так понимаю, что хотят сделать замену. Но тогда встаёт следующий вопрос: а зачем тогда чемпионат России, если мы можем делать всё, что хотим?

Самодурова, Загитова и Константинова фактически отобрались на чемпионат мира. Я просто помню себя, как я попала на свой первый чемпионат мира, куда меня отправили вместо Леоновой. В финале Кубка России я стала первой, и меня поставили вместо Леоновой, которая была третьим номером. Тогда было всё логично, а сейчас ситуация запутанная для всех. Если отталкиваться от чемпионата России, то на чемпионат мира должны ехать Самодурова, Константинова и Загитова. Но в нынешней ситуации можно считать по-разному – что Константинова стала не первой, но первой в списке на чемпионат Европы.

Медведева стала первой в финале Кубка России. Как ни крути, если будут менять, то поедет чемпионка. Потому в случае каких-то непонятных вещей уже на чемпионате мира в федерации тоже будут думать, а почему мы повезли не чемпионку. Судя по финалу Кубка России, Медведева стала намного увереннее, несмотря на падение в произвольной программе. Короткая была идеальной", — цитирует Погорилую «Р-Спорт».

Анна также является трёхкратной медалисткой чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.