Кривко: на ЧМ не буду ставить планку высоко, чтоб не упасть со скалы на асфальт

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко оценила выступление на чемпионате Европы в Раубичах. Вчера, 24 февраля, она завоевала серебро в гонке преследования.

«Последствия болезни ещё дают о себе знать. У меня есть чистота стрельбы, но не хватает сил на трассе. Переживаю, как выдержать ещё девять гонок в сезоне. Обычным людям кажется, что неделя — это достаточное время на восстановление. Но с возвращением хорошей спортивной формы всё обстоит сложнее. Сейчас трудно загадывать, какие результаты получится показать в Эстерсунде. Не хочу устанавливать себе высокую планку на чемпионат мира, чтобы потом не упасть со скалы на асфальт. Надеюсь, всё будет не так уж печально.



Даже если бы я решила пропустить старты и восстанавливаться, то всё равно бы выполняла скоростную работу и раскачивала себя. В таком случае пришлось бы бегать гонки в одиночестве и не получилось бы проверить свои силы. А так я смогла сравнить форму с девочками из сборной России и Швеции, которые тоже выступают на Кубке мира», — цитирует Кривко Tut.

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.