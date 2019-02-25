Погорилая: Загитова в стрессе. Она маленькая, а на неё сверху упала Олимпиада

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года российская фигуристка Анна Погорилая оценила нынешнее состоянии Алины Загитовой и призналась, что не считает программу Елизаветы Туктамышевой цельной.

«Загитова в стрессовой форме. Состояние у неё именно такое, она ещё маленькая, а на неё сверху упала Олимпиада. Сейчас она борется с собой, со своими нервами, потому что на её месте ты должен не просто кататься, а отстаивать титул. А это, как говорит Татьяна Анатольевна Тарасова, не жук чихнул.

Катание Туктамышевой? Я видела одно её интервью, где она говорила, что начинается её программа, она делает триксель, и только за ним начинается сама программа. Это уже не говорит о цельности её программ. Частично она напоминает человека, который ездит от прыжка к прыжку. Сейчас вообще тема с усложнёнными заходами на прыжки не даёт покоя, потому что я не понимаю, как теперь формируется оценка за компоненты. Почему если ты прыгаешь, то вторую оценку тебе ставят нормальную, а если нет, то не ставят? Можно в качестве примера посмотреть, как Натан Чен откатал на чемпионате США. Ему за компоненты поставили десятки. Я ничего плохого не хочу сказать про его программы, но если ты получаешь десятки, то ты бог? Бог катания? По идее, для десяток ты должен кататься как танцор. И в этих условиях я не понимаю, куда стремиться. Хотя бы 9,75 ставили, чтоб ну хоть куда-то можно было ещё совершенствоваться. Всего этого я не понимаю", — цитирует Погорилую «Р-Спорт».

Анна также является трёхкратной медалисткой чемпионатов Европы и призёром финала Гран-при.