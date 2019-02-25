Т. Бё: знал, что Малышко стреляет так же хорошо, как я. Права на ошибку не было

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Второе место занял россиянин Матвей Елисеев. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.

«В Раубичах было ветрено, и поэтому помогало, когда ты находишься в группе. Но в гонке преследования важно было держаться подальше от группы. Я знал, что Малышко стреляет так же хорошо, как и я до второго рубежа, поэтому у меня тоже не было права на ошибки. Вот почему я чувствую, что выступил очень хорошо, промахнувшись всего один раз», — приводит слова Бё-старшего сайт «Матч ТВ».

Россиянин Дмитрий Малышко занял шестое место. Сборная Норвегии на чемпионате Европы завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

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