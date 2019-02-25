Сундбю: я сказал Большунову, что в среду он выиграет золото чемпионата мира

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал, какие слова произнёс в адрес россиянина Александра Большунова на церемонии награждения по итогам скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). Большунов завоевал серебро, Сундбю — бронзу. Золото выиграл норвежец Сьюр Рёте.

«Я спросил Большунова, доволен ли он серебром чемпионата мира. Он был совсем не рад. Тогда я сказал: „Тебе нужно проще относиться к этому. Медаль — это прекрасно. Ты выиграешь в среду“. Таким образом я решил оказать на него давление», — приводит слова Сундбю Dagbladet.

В среду, 27 февраля, на чемпионате мира состоится мужская гонка на 15 км классическим стилем. Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.