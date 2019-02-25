Сливко: на последней стрельбе у меня гильза застряла и патрон вылетел

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах. Она заняла 27-е место, совершив два промаха.

«На последней стрельбе перезарядила винтовку. Не до конца открыла затвор – гильза застряла, и патрон вылетел. Я засуетилась, дважды промахнулась. По трассе чувствовала себя хорошо. Здорово, когда стреляешь три ноля и обходишь соперниц, стартовавших раньше. В целом бежать последнюю гонку чемпионата Европы было явно легче», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».



Победительницей гонки стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Второй стала представительница Беларуси Ирина Кривко. Призовую тройку замкнула Надин Хорхлер из Германии.